La buona sorte nella Settimana del Fiorentino

Siamo nella ’Settimana del Fiorentino’: con l’inaugurazione di ieri nel Cortile di Michelozzo in Palazzo Vecchio della scultura “Il Pinocchio di Pinocchi’ di Edoardo Malagigi, frutto del lavoro di riciclo di scarti di lavorazione, sono iniziati i festeggiamenti del nostro Capodanno Fiorentino che cadrà sabato 25 marzo.

Un calendario di eventi e un quiz on line per scoprire quanto conosciamo e amiamo Firenze, quanto è il nostro livello di fiorentinità.

Una serata speciale dedicata a Francesco Nuti a quarant’anni dall’uscita del film ’Io, Chiara e lo Scuro’ con un premio alla carriera. "La Fiorentinità: l’essere fiorentino, tradizione, arte, lingua e costume".

Auguri a tutti i babbi , buona festa!

