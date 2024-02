La biblioteca Thouar chiude per lavori

A partire da lunedì 26 febbraio 2024 la biblioteca Pietro Thouar sarà interessata dai lavori di ristrutturazione e per questo motivo sarà chiusa al pubblico. Il prestito di tutti i materiali della biblioteca (libri, periodici, materiali multimediali) è prorogato fino alla riapertura. I libri presi in prestito interbibliotecario devono invece essere restituiti alla scadenza del prestito alla la Biblioteca delle Oblate (Via dell’Oriuolo, 24).

Le consulenze digitali del martedì mattina sono sospese a partire da martedì 27 febbraio. Gli appuntamenti di marzo sono spostati alla Biblioteca delle Oblate. Dal mese di aprile gli appuntamenti si prendono chiamando la Biblioteca delle Oblate al numero 055 2616512.

Le visite delle scuole sono annullate. Le seguenti attività verranno ospitate in altri spazi grazie alla collaborazione con associazioni, librerie e altre realtà del quartiere.