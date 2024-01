La Befana per le strade della città . Dolci, costumi, eventi e concerti

L’Epifania raddoppia a Impruneta. In piazza Buondelmonti domani arriverà la befana. Non più volando dalla torretta, come era tradizione in epoca pre-Covid, ma a piedi: a partire dalle 15 distribuirà dolci a tutti i bambini. In caso di pioggia, l’evento si svolgerà all’interno del circolo San Giuseppe.

Domenica mattina arrivano anche i Magi: in costume e a cavallo, alle 11,30 sempre nella centrale piazza Buondelmonti, attraversando le strade del centro, i tre Re porteranno i loro doni alla basilica di Santa Maria all’Impruneta, aprendo la santa messa officiata da don Luigi Oropallo. Ci si sposta a Tavarnuzze nel pomeriggio di domenica: in piazza don Chellini dalle 15 in poi, torna la befana e sarà festa per tutti. La serata si concluderà con il concerto "Triste Solitario Y Final" di di Capovilla e Manzan alla Casa del Popolo di Impruneta, preceduto da un’apericena. Si chiudono così col weekend gli eventi natalizi di Impruneta, plauditi da Riccardo Lazzerini nella sua prima volta da sindaco. "Le iniziative organizzate testimoniano una bella sinergia tra l’amministrazione comunale e le numerose associazioni del territorio coinvolte nell’organizzazione" e che continuerà con un calendario di eventi tutto l’anno coordinato.