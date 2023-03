Kuss Quartett Classico e contemporaneo

Un concerto tra classico e contemporaneo stasera alle 21 al Saloncino del Teatro della Pergola, che ospita nella stagione degli Amici della Musica di Firenze il Kuss Quartett, una formazione capace di offrire esperienze uniche sia a un pubblico abituale sia ai nuovi ascoltatori. Il quartetto d’archi con sede a Berlino, è stato fondato nel 1991 alla Hochschule für Musik Hanns Eisler dai due violinisti dell’ensemble Jana Kuss e Oliver Wille e dal 2008 suona nella sua attuale formazione, che si completa con William Coleman alla viola e Mikayel Hakhnazaryan a lvioloncello. I quattro proporranno a Firenze l’esecuzione del Quartetto n. 14 in do diesis minore, op. 131 di Beethoven accostato a tre brani di autori contemporanei, commissionati appositamente per loro.

Giovanni Ballerini