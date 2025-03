Kurt Hamrin e Giuseppe Brizi eroi viola raccontati da due docufilm proiettati domani al Torrino Santa Rosa

Appuntamento domani alle 17,30, al Torrino Santa Rosa (lungarno Soderini 2) con la storia della Fiorentina e, in particolare, con due “eroi“ in maglia viola. Si tratta di Kurt Hamrin e Pino Brizi. Introdotti da Massimo Cervelli (Museo Fiorentina), Roberto Davide Papini (La Nazione) e Fabio Incatasciato, verranno proposti due documentari. Il primo, “Kurt Hamrin. L’uccellino dalle piume viola“ (di Massimo Cervelli e Marco Vichi) è dedicato al grande campione svedese, il miglior bomber della storia viola, protagonista, tra i vari trofei, del succcesso gigliato in Coppa delle Coppe.

Il secondo, “Lo chiamavano Brizenbauer. La favola viola di Pino Brizi“ (realizzato per “La Nazione“ da Roberto Davide Papini) racconta vita e carriera di Pino Brizi, pilastro difensivo della Fiorentina campione d’Italia 1968-69, secondo solo a Giancarlo Antognoni per numero di presenze in viola.