Korn alla Visarno Arena per Firenze Rocks 2025: unica data italiana

Dopo il grande annuncio (e ritorno) dei Green Day e dei Guns N’ Roses, arrivano alla Visarno Arena le vibrazioni metal dei Korn. Un Festival dai toni potenti, a tinte hard rock, quello del 2025, con la band californiana che venerdì 13 giugno condividerà il palco assieme ai Public Enemy, agli Enter Shikari e ai Soft Play.

I Korn hanno influenzato la scena metal mondiale con i loro sound inquietanti e innovativi, spingendo sempre più oltre il genere nu-metal, mescolando al loro mondo anche il rap e il rock alternativo. Un tour, quello del 2025, che vuol essere un inno alla carriera degli stessi Korn, cominciata nel 1994 con l’album omonimo e che continua tuttora, con l’ultimo disco Untitled uscito nel 2023. Firenze rappresenta l’unica data italiana per il gruppo nato a Bakersfield, negli Stati Uniti.

Tanti i temi che toccano con le loro canzoni: il disagio, il dolore, la sofferenza e la redenzione, che trasmettono prepotentemente con la voce e con la musica e che negli spettacoli live diventa ancora più emozionante.

Ad aprirli tre band iconiche. I Public Enemy, diventati simbolo di ribellione e protesta grazie alla musica come strumento di denuncia e cambiamento, soprattutto su razzismo, violenza della polizia e povertà. Il rap del gruppo capitanato da Chuck De Flavor Flav ha voluto coniugare le rime con la lotta sociale in alcuni brani diventati iconici come Fight The Power e Don’t Believe The Hype.

E poi, gli Enter Shikari, con i loro sound hardcore e elettronici, ma anche punk sperimentali, ormai famosi in tutto il mondo grazie alla loro forte emotività e alla loro sperimentazione musicale.

Infine, i Soft Play, che hanno diffuso il loro punk rock britannico in giro per il mondo. Quattro band, quindi, che vanno a sommarsi a quei due grandi ritorni. Il primo dopo sei anni dall’ultima apparizione all’Ippodromo, i Guns N’ Roses, che torneranno sul palco giovedì 12 giugno, e i Green Day, che saranno a Firenze domenica 15.

I biglietti per i Korn e per tutta la lineup del 13 sono disponibili a partire dalle 10 di oggi per gli utenti iscritti a My Live Nation (registrandosi gratuitamente su www.livenation.it) e sull’app Firenze Rocks (disponibile gratuitamente su App Store e Google Play). La vendita generale dei biglietti, invece, verrà aperta alle 10 di domani sui principali store: ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it.