Knorr-Bremse, fornitura da 15 milioni di euro ai treni di Arsenale

Una delle sedi di Knorr-Bremse

Firenze, 14 marzo 2023 - Accordo da 15 milioni di euro tra Knorr-Bremse Rail Systems Italia di Campi Bisenzio (Firenze) ed Arsenale Express spa di Roma per la fornitura di sistema di frenata anti-pattinante, sistema sanitario chiuso, soluzioni comfort per i passeggeri su due treni Orient Express La Dolce Vita che a partire dal secondo semestre 2024 offriranno esperienze di viaggio luxury a cinque stelle in Italia all'insegna di soluzioni green ed altamente tecnologiche.

In particolare, spiega una nota, Knorr-Bremse Rail Systems Italia fornirà impianti tecnologici, tra i quali wi-fi, aria condizionata e passenger information system (Pis), porta di entrata alla lounge, per la comodità dei viaggiatori, più un sistema sanitario a circuito chiuso dotato di bioreattore che permette di gestire l'acqua di scarico in forma batteriologicamente pura minimizzando l'impatto ambientale e una tecnologia frenante altamente efficiente, che è il sistema antipattinante - Wheel Slide Protection (Wsp) di Knorr-Bremse, in grado di supportare una frenata sicura e precisa anche in condizioni climatiche difficili, sfruttando in modo ottimale l'aderenza nel contatto ruota-rotaia.

"Questa partnership con Arsenale Express spa coniuga innovazione, tecnologia avanzata e sostenibilità con l'eccellenza del made in Italy", dichiara Simone Mantero, ad di Knorr-Bremse Rail Systems Italia. "La sostenibilità è al centro dell'intero progetto che stiamo costruendo e origine della sua stessa evoluzione nell'esaltazione di un turismo lento e più autentico - ha dichiarato Jean Marie Moreau, ad di Arsenale Express - L'accordo con Knorr-Bremse ne è la testimonianza. Il connubio tra tradizione e avanguardia porta sui binari del lusso l'eccellenza in ogni dettaglio, a partire dalla sicurezza e comfort offerto nell'esperienza di viaggio".