Firenze, apre Kleis Formazione: scuola per chi ha perso il lavoro o vuole cambiare vita

Firenze, 4 settembre 2024 - Dai corsi di guida turistica e guida ambientale a quelli per addetti socio-sanitari passando per lezioni di web marketing, fino alla tattoo academy e percorsi gratuiti per disoccupati, per chi ha perso il lavoro o vuole cambiare vita: a Firenze apre la nuova sede dell’agenzia Kleis Formazione, in via Giambologna 2R, un’accademia che rilascia qualifiche professionali riconosciute dalla Regione Toscana e valide a livello europeo. L’inaugurazione si terrà giovedì 12 settembre alle 17.30 (ingresso libero) con l’opening della prima mostra del fotografo fiorentino Michele Campagni, dal titolo “Senza posa. Istantanee di un mondo in movimento”, un viaggio lungo quindici anni, dal 2009 al 2024, che racconta la bellezza e al contempo l'irrequietezza di una realtà in trasformazione, dagli occhi ai sorrisi delle persone che incontriamo quasi per caso nelle nostre vite. “Per noi la formazione professionale è soprattutto l’incontro con i professionisti - dichiara Luisa Viscomi, direttore di Kleis Formazione - Dopo il periodo pandemico l’attività formativa è tornata progressivamente in presenza, vedersi e conoscersi è fattore fondamentale per lo scambio di energie e competenze, per costruire progetti ed esperienze insieme. Questa nuova sede è pensata per questo, e siamo felici di festeggiare l’apertura presentando le bellissime foto di Michele, che offrono tanti spunti di riflessione e una chiave per leggere il futuro: lo stesso spirito con cui siamo partiti con Kleis ormai sei anni fa”. Oltre 104 i corsi proposti, per più di mille partecipanti, grazie a più di 80 docenti - professionisti di settore, professori e appassionati qualificati - che hanno già prodotto migliaia di ore di lezione in sede e online, come di tirocinio, nella sede attiva dal 2018 a Lucca. Ora l’arrivo a Firenze, dove Kleis propone l’offerta ampliata, che abbraccia tanti ambiti professionali: dal corso per diventare guide turistiche e ambientali a lezioni di contabilità e amministrazione, di assistenza di base, per futuri esperti di web marketing e sviluppo software, per il lavoro in azienda o come freelance, per diventare agenti immobiliari o segretari di studi professionali, fino alle attività artistiche e di tattooing o percorsi gratuiti per disoccupati. Sono centinaia gli utenti che grazie a Kleis hanno trovato occupazione con stage o opportunità nel territorio toscano. L’agenzia formativa opera da sempre con l’attenzione verso le necessità delle persone e delle organizzazioni pronte a intraprendere un percorso di crescita professionale e personale nell’ottica della formazione continua. Fil rouge che lega l’offerta proposta da Kleis e la mostra che inaugura la nuova sede fiorentina è l’attenzione e la curiosità verso le persone, nelle diverse sfaccettature della società e nei suoi nuovi bisogni. L’esposizione di Michele Campagni, fiorentino classe ‘84, è frutto di un lavoro di ricerca di 15 anni, dal 2009 al 2024, e presenta ritratti irrequieti catturati nella loro multiculturalità, di una realtà in continua trasformazione: da Bangkok a New York, da Rabat a Barcellona, da Los Angeles a Manchester e Vienna, passando per Roma, Venezia e naturalmente Firenze, città natale dell’autore, dove ha iniziato a prendere ispirazione. Le opere proposte sono state selezionate da un corpus più ampio tra quelle realizzate durante numerosi viaggi in contesti culturali diversi, dagli Stati Uniti all’Oriente, dall’Europa alle province italiane. Colori vividi, scorci affascinanti di un mondo complesso, dove trovare un sorriso, uno sguardo, un gesto: in ogni fotografia, Campagni cattura frammenti di realtà esplorando la condizione umana, le contraddizioni del mondo, le fragilità e le gioie, la bellezza che ci circonda e la necessità di preservarla. L’esposizione, curata dallo storico dell’arte e docente presso Kleis Marco Betti, propone una selezione di 23 scatti che aprono finestre su mondi spesso invisibili, che rivelano la bellezza nascosta negli angoli più inaspettati della vita. La mostra è aperta e visitabile fino al 31 dicembre.