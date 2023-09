Kata scomparsa a Firenze, la mamma in lacrime: “Sento che mia figlia è viva, spero si arrivi alla verità” I genitori di Kataleya all’ex hotel Astor, dove lo scorso 10 giugno è scomparsa la bambina di 5 anni. Il padre: “Ho fiducia in mio fratello, non so perché mia figlia è stata rapita”