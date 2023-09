Kata, il padre della bambina tuona: “Vogliono mettere in mezzo la nostra famiglia”

Firenze, 13 settembre 2023 – "Spero che con queste indagini si arrivi presto alla verità. Sento che Kata è ancora viva". Poche parole prima di scoppiare in lacrime. Katherine, la mamma della piccola Kata, la bambina peruviana scomparsa il 10 giugno scorso dall'ex Astor, è tornata proprio di fronte all'ex hotel di via Maragliano il giorno dopo che la procura di Firenze ha inscritto nel registro degli indagati per sequestro di persone 5 persone, tra cui i due zii della bambina Abel e Marlon.

"Non so cosa pensare su Abel e Marlon", mentre sugli altri indagati sottolinea che "non li conoscevano, non abbiamo mai avuto contatti con loro". Nel frattempo è partito una raccolta fondi "per aiutare nelle ricerche di mia figlia" spiega la mamma.

Più diretto il padre di Kata, Miguel Chicllo: "Le indagini su Abel e Marlon mi fa pensare che vogliono mettere in mezzo la nostra famiglia" tuona. E anche lui aggiunge: "Non conoscevamo gli altri peruviani e neanche il romeno, non ci hanno mai contattato".

I due legali confermano invece che la terza stanza nella quale sono state trovate tracce ematiche è quella dei genitori di Kata. E poi aggiungono: "Abbiamo fornito alle procura altri nomi e altre piste sul caso".