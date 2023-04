Morte Ituma, l'ex compagna Nervini: "Con me in ogni salto, proteggici anima fragile"

Firenze, 14 aprile 2023 – Parole toccanti e forti, un solco profondo lasciato nel cuore. Stella Nervini, fiorentina classe 2003, pallavolista professionista nel Chieri ed ex compagna di Julia Ituma al Club Italia, ha affidato ad una lettera a cuore aperto l’ultimo saluto alla ragazza scomparsa oggi a Istanbul.

“Chi ti conosce e ci conosce sa quanto fosse controverso il nostro rapporto: amore e odio, due forze in continuo conflitto unite da un profondo rispetto. Chi ti conosce davvero sa che anima fragile tu fossi, quanto bisogno d'amore si celasse dietro ai tuoi gesti, alle tue parole forti, alle tue forme di arroganza. Non potrò mai ringraziarti abbastanza per esserti fidata di me, per avermi permesso di conoscere la vera Titu e per essere stata una delle persone più genuine che io abbia mai incontrato. Eri la mia spina nel fianco e sempre lo sarai.

Ti rivedrò in ogni salto, quelli che ti lasciano a bocca aperta, ti rivedrò in ogni boato dopo una schiacciata, ti vedrò sempre accanto a me in ricezione, mamma mia che disastro le tua ricezione. Ti rivedrò in ogni film visto insieme. Ti rivedrò nel tuo album preferito dei Thegiornalisti, proprio quello che io odiavo. Ti ricordo e ti ricorderò sempre in quella foto sfocata sopra alla tazza che ti ho regalato. Pensavo che fosse troppo melensa per i tuoi gusti ma che, proprio come ho scritto, magari ti avrebbe strappato un sorriso nei momenti difficili. Non te ne ha strappati abbastanza. Ti ricorderò in un rapido abbraccio il giorno del mio compleanno. I tuoi abbracci. Mi stringevi così forte.

Adesso non riesco a fare a meno di pensare all'ultimo che mi hai dato. Ricorderò la tua risata, pura e contagiosa. Non ti dirò di volare alto nel cielo, quello lo facevi già quaggiù. Spero solo che tu possa trovare quella pace e quella serenità che qua non hai trovato. Proteggici, mia cara amica, giocherai sempre al mio fianco. La tua spina nel fianco, Stella”.