Pallavolo, Savino Del Bene in lutto per la tragica morte di Julia Ituma: “Era una di noi”

Firenze, 13 aprile 2023 – Proprio poche ore dopo la grande gioia del trionfo in Coppa Cev, un grave lutto ha colpito la Savino Del Bene Scandicci per la morte di Julia Ituma, 18enne talentuosa giocatrice di volley.

Una morte ancora avvolta nel mistero: Ituma è stata trovata morta e sarebbe precipitata dalla finestra dell’hotel a Istanbul che ospitava la squadra della Igor Gorgonzola Novara dopo i quarti di finale di Champions League. Le prime indicazioni dei media turchi parlano di suicidio, ma la sua morte è ancora tutta da chiarire e nessuna ipotesi viene scartata.

Pur non avendovi mai giocato, Ituma (quest’anno in forza, appunto, al club piemontese) era di proprietà della Savino Del Bene.

Così la società scandiccese ha voluto ricordarla sul sito web: “Appresa con sgomento la tragica notizia della prematura scomparsa della atleta Julia Ituma, tutta la Savino Del Bene Volley si vuole unire al lutto e al dolore della famiglia e della Igor Gorgonzola Novara.

Milanese classe 2004, Julia Ituma era cresciuta nel Club Italia ed aveva affrontato le ultime due edizioni della Finali Nazionali con il Volleyrò Casal de’ Pazzi. Campionessa d’Europa con la nazionale Under 19, Ituma era una atleta di proprietà della Savino Del Bene Volley ed in questa stagione stava affrontando per la prima volta la Serie A1 con la maglia di Novara”.

Messaggi di cordoglio anche da due giocatrici del Bisonte, Guiducci, Adelusi e Nwakalor.

Ituma era cresciuta nel mito del suo idolo, il centrale cubano della Lube Civitanova, Robertlandy Simon, aveva iniziato a giocare a pallavolo a 11 anni nella società parrocchiale milanese San Filippo Neri ma poi era stata acquistata dalla Savino Del Bene Scandicci, club di A-1. Già a 15 anni era entrata nel giro delle giovanili azzurre. A 16, nel 2020, era stata medaglia d'argento agli Europei con la rappresentativa Under 16. Nel 2021, in Messico, era stata sconfitta con l'Italia Under 18 nella finale dei mondiali contro la Russia e l'anno dopo aveva realizzato 21 punti nella finale vinta con la Serbia all'Europeo Under 19. Nel frattempo aveva continuato gli studi liceali di Scienze applicate. Nel 2022 era approdata alla Igor Novara dopo aver vestito per tre stagioni la maglia del Club Italia, in A2, e li' si era trovata accanto a campionesse azzurre come Cristina Chirichella, Caterina Bosetti ed Eleonora Fersino riuscendo a trovare il suo spazio pur essendo la giocatrice più giovane