Volley Femminile: delirio Scandicci, vince la Coppa Cev. Grande successo europeo

Firenze, 12 aprile 2023 – Impresa per la Savino Del Bene Scandicci, che nella finale di ritorno di Coppa Cev giocata in casa a Firenze, al PalaWanny, conquista la Coppa Cev, secondo trofeo continentale per importanza.

E’ la seconda affermazione europea per il team di Scandicci, che l’anno scorso conquistò la Challenge Cup. Contro le rumene del Volei Alba Blaj la Savino Del Bene vince 3-0 (25-18, 25-12,25-11) il ritorno in terra toscana. Una cavalcata trionfale condita da un meraviglioso pubblico, quello del PalaWanny, e da una grande audience anche a livello televisivo (la partita era su Rai Sport).

Scandicci si conferma un faro del volley femminile grazie a un gruppo di ferro, guidato dal tecnico Barbolini. “Il giorno dei giorni”, aveva definito la società questo mercoledì 12 aprile che ora diventa una data storica per Scandicci.

Dopo l’andata, finita 3-1 in Romani sempre per Scandicci, in questo ritorno la Savino Del Bene mette da subito le cose in chiaro. Un PalaWanny stracolmo per una serata da ricordare. Punto dopo punto le ragazze di Barbolini hanno visto il traguardo avvicinarsi, fino all’esplosione di gioia di un intero palazzo dello sport. Un cammino con percorso quasi netto nella Coppa Cev per Scandicci, con dieci vittorie su undici partite disputate.

E’ il secondo successo italiano in tre anni nella Coppa Cev. Nel 2020/2021 il trofeo era andato a Monza, mentre lo scorso anno a vincerlo era stata la squadra turca dell’Eczacibasi.