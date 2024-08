Jovanotti torna di nuovo in sella. E Russell Crowe canta a La Spezia

Un ritorno in pista nelle campagne intorno a Cortona, a più di un anno dall’incidente di Santo Domingo che non gli ha permesso di salire sul palco e sulle due ruote per circa un anno. Una ripartenza che sa di rivalsa, per Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che non vedeva l’ora di tornare sulla sua bici. Lo fa con il completo ufficiale dell’Italia, che gli è stato donato dal Commissario Tecnico della Nazionale italiana ciclismo, Daniele Bennati. Un altro toscano, anche lui della provincia di Arezzo, ma residente a Castiglion Fiorentino.

"Daniele Bennati mi ha regalato un completo ufficiale e io l’ho preso come un invito a rompere gli indugi e ripartire" ha scritto Jovanotti nella didascalia del video su TikTok in cui si vede sfrecciare tra il verde delle colline della Valdichiana, a pochi giorni dal suo ritorno ufficiale sulle scene durante il Cautha Summer Fest di Camucia, quando aveva detto: "Sto pensando di tornare in bici, prima o poi...".

E non era la prima volta che Jovanotti suonava di nuovo in pubblico: una presenza a sorpresa a Casole d’Elsa durante il Festival segreto organizzato da Rick Rubin per il Solstizio d’Estate.

Ma Jovanotti non è il solo a tornare sulle scene, a calcare di nuovo il palco in una serata all’insegna della musica è Russell Crowe, che chiude così la 56a edizione del Festival internazionale del Jazz della Spezia.

L’attore premio Oscar per Il Gladiatore si è esibito accompagnato dai The Gentlemen Barbers e dalla cantante Lorraine O’Reilly.

Crowe ha interpretato brani blues e rock, i successi di Johnny Cash e dei Dire Strats. Finale con i fiocchi, poi con Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri.

Tornando in Toscana è arrivato l’annuncio: Luca Calvani sarà uno degli ospiti della casa del Grande Fratello. L’attore e regista toscano, pratese di nascita e oggi residente a Camaiore col compagno, ha già un passato da vincitore di talent: nel 2006 ha trionfato all’Isola dei Famosi. Numerose le sue apparizioni in tv da Distretto di Polizia a Beautiful, passando per Cortesie per gli ospiti.

Lorenzo Ottanelli