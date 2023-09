Firenze, l'Itt Marco Polo inaugura i nuovi ambienti di apprendimento

Firenze, 13 settembre 2023 – L’istituto tecnico per il turismo e liceo Marco Polo di Firenze sempre più bello, moderno e funzionale. Una cura di restauri e innovazioni degli e negli ambienti di apprendimento che lo ha reso un unicum non solo tra le scuole fiorentine, ma anche di tutto lo Stivale. Così si approfitterà del primo giorno di scuola, il 15 settembre per inaugurare quella perla educativa di via San Bartolo a Cintoia 19/a. Alle 9,45 ci sarà una breve visita guidata per la stampa ai nuovi ambienti della scuola che sarà seguita da una conferenza. “Dal 2011 l'Itt Marco Polo di Firenze ha avviato un profondo processo di rinnovamento che ha toccato molti ambiti: le relazioni all'interno della comunità scolastica, le tecnologie, i progetti e le attività – spiega il preside Ludovico Arte –. Ma forse il filone di rinnovamento per cui il Marco Polo è più conosciuto riguarda gli ambienti di apprendimento. In particolare, in questi anni, sono stati realizzati: murales in tutta la scuola (facciate esterne e interne, i bagni, i corridoi, ecc.); interventi sul giardino esterno (panchine letterarie, panchine ad onda fornite da una ditta di Budapest, Nave dei sogni dei migranti, aule didattiche all’aperto, ecc.), spazi flessibili e polivalenti (aula Angela Fiume, aula Liberamente, aula Docenti, aula Studenti, Biblioteca, corridoi, corner con sedute non convenzionali, ecc.)”.

“Nella primavera del 2023, con i fondi Pnrr, abbiamo progettato interventi di manutenzione e la trasformazione di alcuni ambienti di apprendimento che sono stati poi realizzati nel corso dell'estate scorsa – elenca il dirigente – La riverniciatura e trasformazione di tutte le 60 aule della scuola, dove è stata installata una suggestiva grafica a tutta parete e applicata una app utile a condividere contenuti didattici e social in tutte le classi; l’installazione di un’arena cinema nella biblioteca, un grande schermo curvo che creerà un effetto realmente cinematografico nella visione di film; la trasformazione del vecchio laboratorio linguistico in una ‘Comfort zone’, un’area studio, conversazione e relax, con un ‘salotto’ dove incontrarsi, poltrone colorate, tavoli-studio pieghevoli e una grande parete interattiva con tre pannelli che crea uno straordinario effetto immersivo; la riconversione del laboratorio di chimica in un laboratorio scientifico multifunzionale. Questi interventi sono stati realizzati grazie alla collaborazione delle seguenti ditte: C2, Grafox, Cento Arredamenti e Gaggini”.

“Cambiare gli ambienti significa cambiare la scuola. Prendersi cura degli spazi è un modo di prendersi cura delle persone – conclude il dottor Arte –. La scuola è la casa di studenti, insegnanti e Ata. Rendere la scuola più bella e accogliente è un atto educativo. Per questo abbiamo cercato di fare del Marco Polo un luogo di continua sperimentazione. Un video degli interventi di questi anni, compresi quelli appena realizzati, è possibile trovarlo qui https://www.youtube.com/watch?v=cLMUYBFrSu0” Parteciperanno all’inaugurazione il sindaco Dario Nardella, Sara Funaro, assessora comunale all'Educazione; Mirko Dormentoni, presidente del Quartiere 4; Susanna Pizzuti, direttrice Usp Firenze; Giovanni Biondi, responsabile scientifico di Fiera Didacta; Fabrizio Bertoli, architetto progettista; i responsabili delle ditte C2, Grafox, Cento Arredamenti, Gaggini, che hanno realizzato gli interventi.

C.C.