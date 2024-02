IT-Alert, oggi la simulazione

Questo pomeriggio intorno alle 15,30 tutti i cittadini di Reggello riceveranno sul cellulare alcuni suoni di allarme. Nessun panico: è solo un’esercitazione. Il Dipartimento della protezione civile ha programmato il test tecnico del sistema IT-Alert in alcune aree della Toscana, tra cui Reggello. I telefonini suoneranno ogni due minuti per circa 60 secondi con un suono diverso rispetto alle tradizionali notifiche. Non bisogna fare niente: non c’è alcun incidente a stabilimenti industriali della zona, come potreste temere. Basta aspettare che l’esercitazione finisca, così il sistema di allarme pubblico sarà operativo.