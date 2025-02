Firenze, investito e ucciso dal treno di notte: tragedia a Campo di Marte

Firenze, 15 febbraio 2025 – Tragedia sulla linea ferroviaria di Firenze, nel tratto cittadino, nei pressi della stazione di Campo di Marte. Un uomo è stato investito da un convoglio ed è morto. L’incidente è accaduto nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3.20.

Il treno che ha investito l’uomo è un Intercity che era diretto a Torino. Secondo quanto si apprende sarebbe stato lo stesso personale del treno, dopo l’investimento, a dare l’allarme. Intervento immediato del personale del 118 e della stessa Polizia Ferroviaria.

La vittima è stata in un primo tempo trasferita d’urgenza in ospedale, dove è poi morta. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto. La vittima non aveva documenti. Si tratta di un uomo di probabili origini straniere.

L’intervento dell’autorità giudiziaria per i rilievi sui binari ha portato a una serie di rallenamenti e ritardi dei convogli. Di prima mattina, intorno alle 8.30, continuavano una serie di disagi per i viaggiatori. Il treno diretto ad alta velocità da Santa Maria Novella a Milano Centrale delle 8.55 aveva un ritardo di 45 minuti. Sono 35 i minuti di ritardo per un Italo delle 9.05 diretto a Bolzano.