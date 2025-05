Investito da un cinghiale in via di Castelpulci. Grave giovane scooterista

Investito da un cinghiale in piena corsa, grave un 24enne di Scandicci. Il fatto è successo ieri mattina in via di Castelpulci. Il giovane stava percorrendo la strada col suo scooter, quando all’improvviso l’ungulato è uscito dal bordo della strada in corsa. L’impatto è stato inevitabile, il giovane è caduto a terra, battendo pesantemente la testa sull’asfalto. Immediatamente sono partite le richieste di soccorso. Il 112 ha inviato sul posto un’ambulanza e una pattuglia della polizia municipale di Scandicci per regolare la viabilità.

Il giovane è stato portato a Torregalli dove si trova ancora ricoverato in osservazione. Ha riportato un leggero trauma cranico e un’importante ferita all’arcata sopracciliare sinistra. Il cinghiale è rimasto tramortito sul bordo della strada, tanto che in diversi sono riusciti anche a fotografare la scena, poi l’animale si è ripreso ed è riuscito a scappare. Questo episodio, l’ultimo in ordine di tempo, riaccende i riflettori su un fenomeno che in Toscana sta diventando sempre più problematico.

Lo scorso anno, secondo un’indagine resa nota recentemente da Coldiretti, sono stati 13 gli incidenti avvenuti in Toscana a causa dell’attraversamento delle strade da parte degli animali selvatici. A Scandicci poi la zona pedecollinare è da sempre a rischio per questo genere di problemi. Via di Castelpulci è davvero particolare. Dove c’è la scuola di magistratura sembra aperta campagna, ma a 100 metri c’è la via Pisana con il suo carico di veicoli in transito. Qualche anno fa venne organizzata una battuta di caccia per la cattura dei cinghiali che erano diventati onnipresenti in questa fascia di città, va capito se alla luce di questo nuovo episodio e valutando il possibile pericolo, le autorità decideranno di intervenire nuovamente.