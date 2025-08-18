La storia a piccoli passi

Investita da un’auto, 80enne muore in ospedale: tragedia a Figline Valdarno

Ancora da chiarire con precisione la dinamica dell'incidente, avvenuto in una delle arterie principali del centro urbano. Alla guida dell'auto che ha investito la donna c'era una 76enne del posto

L'esterno dell'ospedale di Ponte a Niccheri (Germogli)

Figline (Firenze), 18  agosto 2025 – Una donna di 80 anni di Figline Valdarno è morta per le conseguenze di un grave incidente. Sabato mattina, poco dopo le 10, è stata investita da un’auto nella centrale via Roma. La signora stava attraversando la strada all’altezza del cinema, in un punto in cui sono presenti le strisce pedonali, quando è stata colpita da un’auto in transito. Alla guida c’era un’altra donna sempre di Figline di 76 anni di età.

Subito la signora investita è stata soccorsa dai passanti che hanno chiamato i soccorsi; dopo pochi minuti è arrivata l’ambulanza della Croce Azzurra di Reggello. Il personale ha stabilizzato la donna che è stata portata fino all’ospedale di Ponte a Niccheri a Bagno a Ripoli. Subito i traumi sono sembrati gravi, ma all’arrivo al Santa Maria Annunziata è stata ricoverata con un codice giallo. Poi le sue condizioni si sono via via aggravate, per le conseguenze dell’impatto subito durante l’incidente.

Ieri la situazione è ulteriormente peggiorata, fino alla morte. Sul luogo dell’incidente era intervenuta la polizia municipale di Figline e Incisa, impegnata fin dall’inizio a ricostruire la dinamica del sinistro, ora anche su indicazione dell’autorità giudiziaria. Sotto esame anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona: potrebbero fornire elementi utili a ricostruire cosa è successo nell’incidente di sabato.

