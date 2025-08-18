Investita da un’auto, 80enne muore in ospedale: tragedia a Figline Valdarno

Figline (Firenze), 18 agosto 2025 – Una donna di 80 anni di Figline Valdarno è morta per le conseguenze di un grave incidente. Sabato mattina, poco dopo le 10, è stata investita da un’auto nella centrale via Roma. La signora stava attraversando la strada all’altezza del cinema, in un punto in cui sono presenti le strisce pedonali, quando è stata colpita da un’auto in transito. Alla guida c’era un’altra donna sempre di Figline di 76 anni di età.

Subito la signora investita è stata soccorsa dai passanti che hanno chiamato i soccorsi; dopo pochi minuti è arrivata l’ambulanza della Croce Azzurra di Reggello. Il personale ha stabilizzato la donna che è stata portata fino all’ospedale di Ponte a Niccheri a Bagno a Ripoli. Subito i traumi sono sembrati gravi, ma all’arrivo al Santa Maria Annunziata è stata ricoverata con un codice giallo. Poi le sue condizioni si sono via via aggravate, per le conseguenze dell’impatto subito durante l’incidente.

Ieri la situazione è ulteriormente peggiorata, fino alla morte. Sul luogo dell’incidente era intervenuta la polizia municipale di Figline e Incisa, impegnata fin dall’inizio a ricostruire la dinamica del sinistro, ora anche su indicazione dell’autorità giudiziaria. Sotto esame anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona: potrebbero fornire elementi utili a ricostruire cosa è successo nell’incidente di sabato.