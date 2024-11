Investimenti, piano del Comune. Pronti 29 milioni per parchi e scuole

Quasi 29 milioni di investimenti nel prossimo triennio, oltre 15 milioni dei quali impegnati per il solo 2025. Ruota attorno a queste cifre il piano triennale delle opere pubbliche adottato dalla giunta sestese e che dovrà poi passare all’approvazione del consiglio comunale in sede di discussione del bilancio preventivo. Per la maggior parte (oltre 14 milioni di euro nei tre anni) le risorse arriveranno da entrate aventi destinazione vincolata per legge, circa 9 milioni attraverso l’accensione di mutui e 5 milioni e quasi 400mila euro da stanziamenti di bilancio mentre non sono previsti fondi da capitali privati o dal trasferimento di immobili.

Lungo l’elenco degli interventi previsti sia nel triennio che nella prima annualità. Per il 2025 la lista delle opere da realizzare prevede, lavori legati all’edilizia scolastica: l’adeguamento sismico della Cavalcanti per un milione e 450mila euro, della scuola primaria De Amicis (390mila euro) e della primaria Lombardo Radice (730mila euro). Un corposo pacchetto di opere riguarda gli immobili comunali: per il restauro della facciata del palazzo comunale di piazza Vittorio Veneto il preventivo è di 500mila euro ma ben più consistente (ben 5 milioni e 400mila euro) risulta la cifra per la ristrutturazione funzionale dell’immobile tra via Fratti e via Barducci grazie al quale saranno realizzati gli appartamenti di edilizia residenziale sociale in via Alighieri.

Un vero e proprio restyling poi è annunciato per il ‘salotto buono’: 4 milioni e 300mila euro, infatti, serviranno per il primo lotto della riqualificazione complessiva di piazza Vittorio Veneto e delle vie del centro cittadino. Nell’elenco figura anche la già annunciata riqualificazione del parco storico di Villa Solaria che vedrà, tra l’altro, il ripristino dei percorsi pedonali principali, dei sentieri e dei muri perimetrali, l’installazione di nuovi arredi e interventi sul patrimonio arboreo (1 milione e 300mila euro).

La cifra di 600mila euro è invece indicata per la messa in sicurezza di tratti della viabilità comunale. "Tra gli interventi inseriti nel piano triennale – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Claudia Pecchioli (nella foto) - c’è il recupero della parte monumentale del Cimitero Maggiore. In questi ultimi mesi il camposanto è stato oggetto di interventi di ristrutturazione realizzati nell’ambito del project financing con Silve Spa; con questi nuovi progetti andiamo a migliorare il decoro e l’assetto di uno spazio così delicato e così importante per tutta la nostra comunità, un luogo memoria e ricordo. Questi progetti si aggiungono a Palazzo Pretorio, alla nuova Lucciola, dove i cantieri sono in chiusura, ma soprattutto alla nuova piscina comunale che presto entrerà nella fase di progettazione esecutiva".