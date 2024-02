Inveisce contro infermiere in pronto soccorso, denunciato

Firenze, 4 febbraio 2024 – Brutto episodio all'ospedale di Careggi, a Firenze. Un 53enne ha inveito contro un'infermiere del pronto soccorso per i tempi di attesa troppo lunghi e non aveva ottemperato a un ordine di allontanamento dal territorio: è stato denunciato. Ecco cosa è accaduto. Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14.10, viene segnalata una persona molesta all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Careggi, sul posto interviene la volante e trova il 53enne, algerino, in stato di agitazione e che, lamentandosi dei tempi di attesa troppo lunghi, inveiva contro un infermiere. L'uomo e' stato denunciato in stato di libertà.