’Invasioni’ di teatro, musica e talk: "La guerra per sperare nella pace"

"La guerra in tutte le sue declinazioni artistiche per invitare a una riflessione sul nostro presente". Così Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Vieusseux, presenta ’Invasioni’, una giornata di incontri, talk, letture, performance, spettacoli musicali e teatrali in programma il 9 maggio (dalle 17 alle 23) in Sala Ferri e nel cortile di Palazzo Strozzi. L’evento, promosso da Gabinetto Vieusseux, e Fondazione Palazzo Strozzi, è collaterale alla grande mostra ’Anselm Kiefer. Angeli Caduti’, in corso a Palazzo Strozzi (fino al 21 luglio). E la guerra, insieme al mito e al senso della storia e della memoria è uno dei temi che l’artista tedesco esplora, indaga e interroga nella sua arte.

"Non è un paradosso: le passioni sono come la guerra, trovano sempre un modo per ucciderti. Ma non hai alternativa. Devi coltivarle per vivere" aggiunge Nencini. "Di fianco agli ‘Angeli caduti’ di Kiefer sfilerà la passione violenta per le arti che cantano la ribellione alla guerra: parole, note, colori, nel giorno che anticipa, settantanove anni dopo, la fine della Seconda Guerra Mondiale. Palazzo Strozzi, si trasformerà così in palazzo aperto al mondo. Multilingue, un caleidoscopio. Una babele" dice Michele Rossi, direttore del Gabinetto Vieusseux. "Questa sinergia rappresenta un momento unico di condivisione culturale, in cui le due istituzioni si uniscono per promuovere l’arte e la conoscenza. Siamo entusiasti di offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente e stimolante che celebra la bellezza e la diversità delle espressioni artistiche" sostiene Arturo Galasino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi e anche curatore della mostra.

La giornata si aprirà (ore 17, sala Ferri) con il talk ’Per non morire d’arte’ con Riccardo Nencini, Arturo Galansino e Ugo Nespolo, coordina Olga Mugnaini de ’La Nazione’. A seguire (ore 18) l’incontro con Patrick Zaki, a partire dal suo libro ’Sogni e illusioni di libertà. La mia storia’ , quindi (ore 19) il talk ’Angeli ribelli’ con Padre Bernardo Gianni. Alle 19,30 il filosofo Federico Leoni farà un intervento dal titolo ’Nigredo. Etica ed estetica del nero’ nell’opera di Anselm Kiefer. Nel cortile i due appuntamenti serali: alle 20,45 ’Cantando si va alla guerra’ della Compagnia Krypton di e con Fulvio Cauteruccio, con la voce narrante di Flavia Pezzo e le musiche dal vivo di Peppe Voltarelli; alle 21,30 ’Invadere invasioni’, reading tratto da ’Memoria parla, consolante’ con Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori.