Interrogazione sull’ex Meccanotessile: "Con l’Università via a un progetto per valorizzare il quartiere di Rifredi" L'assessora al patrimonio non abitativo interviene in Consiglio comunale sull'ex fabbrica di Rifredi, sottolineando l'importanza del progetto per l'Università di Firenze e i giovani studenti. Il polo universitario sarà aperto a tutti i cittadini, valorizzando il quartiere e l'area universitaria.