Intelligenza artificiale ed emozioni. Il dibattito che anima le start up

Il tema del momento. Lei, che infiamma il dibattito tra gli "apocalittici" e "i modernisti", tra chi la vede come la fine dell’uomo e chi invece la considera la più grande scoperta del secolo.

L’intelligenza artificiale. Tanto chiacchierata, tanto discussa. Se ne parlerà oggi all’hub di nana bianca, nel corso del Sios (startup Italia open summit). Un grande evento per le imprese e le startup della regione che connette i protagonisti del sistema dell’innovazione toscano. E da la possibilità di confrontarsi e riflettere insieme alle istituzioni e ai poli regionali, sulla propria interpretazione di questa nuova tecnologia.

Perché ancora prima che una minaccia l’IA è un occasione di business, di ricchezza, con un mercato che in Italia vale oltre 500milioni. E come ricordato Dario Scacchetti ceo startup Italia, anche la nostra Regione può giocare un ruolo da protagonista. "La Toscana è un ecosistema in grado di generare solide connessioni tra mindset imprenditoriale e aziende storiche" dice, e sugli obiettivi dell’evento è chiaro "Riunire coloro che fanno parte della filiera dell’innovazione, per condividere esperienze, risultati ed emozioni rispetto a un tema, che già rappresenta una discontinuità nello sviluppo delle aziende per gli anni a venire" conclude. Già perché al centro ci sono le "emozioni".

E come sottolineato da Paolo Barberis, co-founder di Nana Bianca,

Il focus del Sios2023 sarà sulle persone, con lo scopo di dare spazio alle idee e alle sensazioni sul cambiamento che l’intelligenza artificiale sta portando, anche in Italia.

"Nella città che da secoli ha messo al centro dello sviluppo e della creatività l’essere umano – spiega Barberis – il Sios sarà l’occasione per parlare di un approccio responsabile all’innovazione" conclude. Media Partner di #SIOS23 è QN - La Nazione con Fondazione CR Firenze. Ingresso gratuito, con registrazione su Eventbrite.

Gabriele Manfrin