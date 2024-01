Intelligenza artificiale e sostenibilità. Le startup del programma Hubble

Tecnologia e innovazione tra intelligenza artificiale e sostenibilità. Sono le caratteristiche delle startup d’impresa selezionate dal programma di accelerazione Hubble, realizzato da Fondazione Cr Firenze e Nana Bianca in collaborazione con la Fondazione per la ricerca e l’innovazione dell’Università di Firenze che dal 2017 ha contribuito a creare oltre 500 posti di lavoro.

Le nuove startup digitali sono state presentate all’Innovation center. E tutte puntano all’innovazione. C’è il portale che ti aiuta a trovare il posto auto in città nei garage messi a disposizione dagli host, uno dei team ha lanciato un marketplace per i prodotti informatici di seconda mano e c’è anche la piattaforma che gestisce gli investimenti in bottiglie di vino pregiato. Una delle startup aiuta a trovare collaboratori domestici e badanti; tra le invenzioni, il posacenere che converte i mozziconi raccolti in acetato di cellulosa, utile all’industria della moda.

L’app che elimina gli scontrini cartacei e infine la startup che vuole ridurre l’impatto ambientale nel settore moda tramite la tecnologia blockchain. In tutto 128 startup sono state supportate all’Innovation Center (44 quelle cresciute grazie ad Hubble), di queste circa il 47% ha poi scelto la città di Firenze come sua sede. Il numero di posti di lavoro creati su Firenze è di oltre 500 (1.200 sono i posti di lavoro totali). Le startup selezionate che hanno ricevuto in totale 4 milioni di euro.

Un impatto socio-economico importante, quello che Hubble ha innescato nell’ecosistema dell’innovazione fiorentino. "Siamo felici – ha detto il direttore generale di Fondazione Cr Firenze, Gabriele Gori – di accogliere ogni anno nel nostro Innovation Center giovani imprenditori che portano avanti progetti originali, innovativi e di impatto, dimostrando di avere le competenze e l’entusiasmo necessari per veder crescere le loro startup digitali". Ogni startup selezionata riceve un contributo in denaro iniziale di 60.000 euro, ampliabile a 100.000 euro in base ai risultati, supporto d’azienda, e quattro mesi di formazione e l’accesso privilegiato all’ecosistema di Nana Bianca. "Hubble è stato precursore di tanti altri programmi di accelerazione per startup che sono stati creati per supportare i giovani imprenditori non solo del territorio toscano ma anche a livello nazionale - commenta Alessandro Sordi, co-founder e Ceo di Nana Bianca – Nana Bianca ha investito molto per far crescere le startup a Firenze e assieme alla Fondazione Cr Firenze a creare un luogo che sia di riferimento in città per chiunque voglia fare innovazione".