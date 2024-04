Iniziato il restyling della piscina. Quest’estate niente tuffi e nuotate

Sono iniziati i lavori di adeguamento e riqualificazione della piscina comunale di Vicchio, finanziati grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e a un mutuo al Credito sportivo. Si tratta di un investimento di circa un milione di euro. Il cantiere avrà una durata di 270 giorni, quindi per l’estate che sta per iniziare la piscina non potrà essere aperta al pubblico. L’intervento sull’impianto, che risale agli anni ’70, consentirà di ampliare l’attività e l’offerta a servizio del territorio. In particolare, sarà effettuata la demolizione e ricostruzione della vasca bambini e delle due vasche principali. Nel dettaglio la ricostruzione della più grande comprenderà anche il rialzamento del fondo e la posa di un nuovo rivestimento sia per la piscina, sia per la vasca di compenso, che sarà realizzato utilizzando una speciale membrana in Pvc. Ma i lavori non riguarderanno solo questi aspetti. Nello spazio circostante le vasche è infatti prevista la realizzazione di nuova pavimentazione in gres antiscivolo. Mentre la palazzina dei servizi sarà oggetto di una generale riqualificazione, che comporterà anche la redistribuzione di locali e ambienti interni. "Sarà una struttura moderna e funzionale per Vicchio e per tutto il territorio mugellano, adeguata alle esigenze dei cittadini ma anche per visitatori, turisti e attività sportiva – sottolineano il sindaco Filippo Carlà Campa e il consigliere speciale a Urbanistica e Lavori Pubblici Fabio Cipriani -. Si comporrà di tre vasche, una per bambini e le altre due con profondità diverse, che potranno essere utilizzate contemporaneamente o separatamente, con la possibilità di copertura. Una riqualificazione completa che interessa locali spogliatoi, servizi igienici, tutti gli impianti idraulici ed elettrici, le pavimentazioni e l’illuminazione". I lavori di miglioramento della piscina fanno parte del lotto 1 della misura Sport e benessere in ambito Pnrr, mentre il lotto 2 riguarda la riqualificazione del parco di Montelleri.

Nicola Di Renzone