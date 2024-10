Ingegneri Firenze: “Sempre più richiesti professionisti su intelligenza artificiale"

Firenze, 11 ottobre 2024. “Il mondo delle professioni sta cambiando e gli ingegneri non fanno eccezione, neanche in Toscana. Le figure più richieste sono legate a competenze ingegneristiche nel campo dell’informatica e al tema del momento, l’intelligenza artificiale, ma la diminuzione di laureati in ingegneria civile fa sì che anche queste figure professionali siano comunque molto ricercate." A dirlo è Giancarlo Fianchisti, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze, dopo i dati presentati durante il Congresso nazionale degli Ingegneri che si è tenuto a Siena e Grosseto ad inizio ottobre dopo più di 20 anni di assenza dalla Toscana.

“Le figure più richieste al momento sono: ingegnere dell’Intelligenza Artificiale, ingegnere del Cloud, ingegnere dei dati, ingegnere della cyber security e ingegnere di processo - continua Fianchisti -. Gli Ordini non sono ancora rappresentativi di tutti gli ingegneri italiani, infatti solo uno su dieci tra i laureati magistrali nelle discipline ingegneristiche formalizza la sua iscrizione all’Ordine. L’Ordine deve riuscire quindi a rappresentare e ad essere più attrattivo anche per queste figure più richieste dal momento che ora rappresenta principalmente ingegneri civili e ambientali”.

“Le figure femminili stanno sempre più aumentando nel campo dell'ingegneria ma ci sono ancora molti passi da fare - conclude Fianchisti -. In Toscana le donne iscritte agli Ordini degli Ingegneri sono 2.448 su 13.751, il 17,8% degli iscritti all’albo, come risulta dai dati illustrati durante il Congresso . Il dato è in linea con quello nazionale dove le donne sono il 17,2%. A Firenze le donne ingegnere sono 728 su 4.077, il 17,9% degli iscritti all’Ordine mentre per quanto riguarda l’età media degli iscritti, in Toscana è di 52,2 anni in linea con la media nazionale”.