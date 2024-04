Infrastrutture e reti elettriche. Cento posizioni aperte

In arrivo con Com.Net nuove assunzioni in Toscana per la realizzazione di infrastrutture e reti elettriche, e di parte della tramvia di Firenze. La nota società, facente capo a Nextaly, Gruppo attivo nei settori telecomunicazioni, energia e mobilità, recluterà ben 100 risorse per portare a termine le nuove commesse. L

e nuove assunzioni Com.Net in arrivo in Toscana coinvolgeranno figure quali operai e maestranze specializzate, installatori, ingegneri, periti elettrici e altri profili tecnici. Chi fosse interessato può consultare il sito nextaly.com e rimanere aggiornato sulle posizioni aperte.