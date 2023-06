Infrange la sorveglianza per vedere la Champions Arrestato 43enne

VICCHIO

La passione per il calcio è costata molto cara nei giorni scorsi a un uomo di 43 anni di Vicchio; che pur di vedere in compagnia la finale di Champions League è finito agli arresti domiciliari. Questi i fatti: nel corso della notte tra sabato e domenica scorsa, i Carabinieri della locale Stazione, impegnati nelle loro normali attività, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 43enne che, per precedenti vicende, era sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l’obbligo di permanere presso il domicilio, dalle ore 22.00 alle ore 07.00. Come detto, però, non lo hanno trovato in casa e sono subito scattate le ricerche; che in poco tempo hanno portato al risultato, non senza una certa sorpresa. Il 43 enne, infatti, è stato rintracciato in un pub del paese, dove si era recato per guardare la finale di coppa tra Inter e Manchester City. A niente sono valsi i tentativi di giustificazione, ed è stato subito arrestato e condotto agli arresti domiciliari presso la propria residenza.

Direnzone Nicola