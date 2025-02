Firenze, dal 1° marzo tutte le informazioni su parcheggi gratis per i residenti vicino ai cantieri della tramvia

Firenze, 7 febbraio 2025 – Bisognerà attendere fino al primo marzo per conoscere tutte le informazioni per i parcheggi gratis e a un euro per i residenti che vivono vicino ai cantieri della tramvia. Servizi alla Strada, che pubblicherà le istruzioni per ottenere i bonus sui propri social e sul sito, è in attesa della convenzione che il Comune dovrà stipulare con Firenze Parcheggi. “Appena definite le modalità saremo a disposizione degli utenti in ogni fase, dalla richiesta di prima informazione al supporto alla registrazione. Un altro importante punto delle politiche sulla sosta in città sta per concretizzarsi e SaS ci sarà, con tutti i propri strumenti di contatto: l’URP tel. 055.40401 e-mail [email protected], le informazioni istituzionali su www.serviziallastrada.it, i contenuti dei nostri canali social, Instagram @serviziallastrada_firenze e Facebook alla pagina Servizi alla Strada Spa”, spiega il direttore Andrea Garofalo. Come annunciato in conferenza stampa nel gennaio scorso, Palazzo Vecchio e la municipalizzata FiPark, metteranno a disposizione “per i residenti nelle zone interessate dai lavori della nuova linea per Bagno a Ripoli 400 stalli gratuiti dalle 19 alle 8. I parcheggi coinvolti sono Alberti (100 posti), Beccaria (100 posti) e Parterre (200 posti). Per i residenti delle zone Fortezza, San Lorenzo e Stazione, saranno disponibili 300 abbonamenti a tariffa ridotta presso il parcheggio della Fortezza. Il costo sarà di 1 euro al giorno per l’utilizzo h24. I posti saranno riservati ai residenti nel raggio di 15 minuti a piedi dal parcheggio.

Già attivo dal primo febbraio invece il servizio che prevede 4mila parcheggi a un euro: per chi vuole recarsi in centro per passare la serata (dall’aperitivo al cinema o teatro passando per la cena) potrà lasciare l’auto a prezzi scontati dalle 18 alle 24, in uno dei nove posteggi di struttura di Firenze Parcheggi. I posti a disposizione sono distribuiti nei parking di Santa Maria Novella, Parterre, Sant’Ambrogio, Oltrarno, Binario 16 SMN, Porta a Prato, Beccaria, San Lorenzo, Fortezza. “Sono azioni fondamentali per i residenti, specie del centro storico, che nelle ore serali devono fare i conti con la sosta di auto non autorizzate, alle loro esigenze rispondiamo sia con maggiori controlli della Municipale, che offrendo abbonamenti a prezzi accessibili ai residenti e tariffe scontate a chi vuole recarsi in centro in auto per passare la serata – il ragionamento dell’assessore alla Mobilità, Andrea Giorgio - Con 4.000 posti a disposizione a 1 euro all’ora dalle 18 alle 24 non ci saranno più scuse: prima 6 ore serali in Stazione costavano 23 euro, a Sant’Ambrogio 15 euro adesso 6 euro Chiediamo quindi di lasciare l’auto nei posteggi di struttura anche come gesto di responsabilità nei confronti di chi vive in centro storico”.