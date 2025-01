Tramvia, arrivano i rinforzi. Pronti 400 stalli gratuiti nei parcheggi interrati: "Ossigeno per i residenti"

Un’iniezione di 400 posti auto per anestetizzare i dolori causati dai cantieri della tramvia. È la mossa di Palazzo Vecchio a pochi giorni dall’inizio del doppio cantiere che, progressivamente avanzerà tra viale Giannotti, piazza Elia Dalla Costa e via Datini con relativi divieti di sosta e restringimenti.

Ma anche in viale Giovine Italia nell’area compresa fra lungarno Pecori Giraldi, la torre della Zecca Vecchia e via Duca degli Abruzzi. I posti individuati dal Comune saranno 200 nel parcheggio interrato del Parterre, 100 in quello di piazza Alberti e 100 nella struttura di piazza Beccaria per un totale di 400. L’orario di gratuità sarà dalle 19 alle 8 del mattino per tutti quelli che abitano nelle zone interessate dai lavori della linea 3.2.1 da piazza della Libertà a Bagno a Ripoli. Il piano della sosta anti-cantiere partirà domani, ma per essere inseriti bisognerà iscriversi al sito di Servizi alla Strada che metterà a disposizione una sezione dedicata.

Sul portale si dovrà indicare la strutta di posteggio per la quale richiedere l’abbonamento e inserire la targa del veicolo. La targa verrà messa poi in una lista bianca che consentirà l’ingresso ai veicoli autorizzati. Inoltre per evitare che qualcuno chieda l’abbonamento facilitato senza poi utilizzarlo a pieno, saranno accettate più richieste dei posti disponibili in modo da consentire un ricambio ed evitare che i posti restino vuoti.

"In questa fase di lavori per la tramvia - commenta l’assessore alle Partecipate, Giovanni Bettarini – c’è stata la disponibilità di Firenze Parcheggi sia sull’innovazione, sia sui prezzi sia sulla gestione degli spazi. Ringrazio per l’attenzione e per la collaborazione per noi e per la città molto importanti".

I nuovi posti non saranno la panacea di tutti i mali, ma dovrebbero aiutare a sgombrare le arterie principali dalle auto a beneficio delle zone meno defilate rispetto all’epicentro dei cantieri. Fra queste c’è Gavinana investita dalle lavorazioni al centro di viale Giannotti dove è in corso lo spostamento dei sottoservizi: qui resterà disponibile una corsia per senso di marcia ai lati del cantiere per circa un mese e mezzo. Il grosso arriverà dopo sulla carreggiata lato Arno quando il cantiere interesserà anche il marciapiede con la previsione di divieti di sosta e restringimenti per circa 4 settimane. I nuovi posti auto dovrebbero coprire anche i posti mangiati su viale Giovine Italia e le sistemazioni urbane in piazza Piave su parte dell’area di parcheggio che durerà circa sei settimane e poi l’addio ai posti auto sul lato della caserma Baldissera dove poi passerà il tracciato della tramvia.