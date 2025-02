Firenze, il parcheggio viale Belfiore sarà gestito dal colosso tedesco Apcoa

Firenze, 7 febbraio 2025 – Sarà il colosso tedesco Apcoa a gestire da sabato 8 febbraio 2025 il nuovo parcheggio Belfiore a Firenze, di proprietà di The Social Hub. In dettaglio, il gestore è la società Apcoa Italia e fa parte del gruppo omonimo Apcoa, che, con 5mila addetti, gestisce in Europa oltre 1,6 milioni di posti auto e 13mila parcheggi in 12 paesi. Per Apcoa è il secondo parcheggio che gestisce a Firenze, oltre a quello interrato alla Manifattura Tabacchi.

L’area di sosta di viale Belfiore, situata all’interno della struttura The Social Hub, inaugurata (non senza polemiche) di recente, si estende su quattro piani sotterranei e dispone di 568 posti auto a rotazione, dei quali 19 posti dedicati a persone con disabilità e 37 posti per la ricarica di veicoli elettrici.

Il parcheggio, il cui accesso è in viale Belfiore 55, sarà operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La tariffa di sosta sarà a partire da 1,60 euro l’ora, fino ad un massimo di 10 euro al giorno. Disponibili varie tipologie di abbonamento. Il parcheggio, spiega Apcoa in una nota, “è stato oggetto di importanti investimenti, tra i quali i nuovi impianti gestionali con tecnologie di ultima generazione, che regoleranno i flussi di accesso, di uscita e il pagamento, rendendo il parcheggio funzionale e accessibile. In particolare, è stato implementato il sistema di gestione Skidata e l’ingresso con lettura targhe e Telepedaggio, - Telepass e UnipolMove - per garantire una fruizione ancora più rapida e comoda per gli utenti”.

Per maggiori informazioni: www.apcoa.it/parcheggi-in/Firenze/Parcheggio-Belfiore