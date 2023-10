Indennità di trasferta? Impossibile. I SiCobas criticano l’accordo

Presidio domani dei lavoratori di Mondo Convenienza in contemporanea al tavolo previsto in Regione a partire dalle 9.30, dove è annunciata la presenza dell’azienda e, a quanto pare, anche di Rl2 (che ha in appalto i servizi di montaggio, trasporto e facchinaggio). Tavolo per il quale i SiCobas rivendicano un ruolo decisivo manifestando al tempo stesso una serie di preoccupazioni. Che partono da cosa dovrebbe cambiare da oggi per Rl2 ovvero "cosa significherà concretamente l’abolizione del Regolamento aziendale, con le condizioni economiche già in essere, annunciata dopo il tavolo nazionale del 15 settembre". La prima questione riguarda l’indennità di trasferta che resterebbe invariata. Notizie, sempre secondo i SiCobas, sapute "tramite la chat aziendale aperta sul canale Telegram. Invariata vuol dire che l’indennità di trasferta (che per un autista è il 40% del salario) viene pagata solo al raggiungimento di 22 giornate di presenza al lavoro in un mese. Sotto i 22 giorni si dimezza e sotto ancora sparisce. Ma 22 giorni lavorativi in un mese non sempre ci sono. Di fatto la trasferta mensile obbligherebbe dunque al lavoro straordinario del sabato per avere la garanzia di raggiungere i giorni per la trasferta. E se per raggiungere i 22 giorni al mese devi per forza fare lo straordinario il sabato, c’è un altro problema: il tuo padrone è libero di concedertelo oppure no. Noi ribadiamo un altro concetto: marcatempo insieme a trasferta giornaliera sono le condizioni minime. E devono stare insieme per avere un effetto".

E ancora: "Le tre importanti novità sono il pagamento della malattia come da CcnlL Multiservizi, due giorni in più di ferie e più permessi Rol (riduzione dell’oario di lavoro, una concessione fatta al dipendente). Il loro messaggio, poi, si conclude con l’annuncio dell’avvio delle trattative per l’applicazione del Ccnl Logistica, che sarebbe già un cambiamento importante, se applicato correttamente". Insomma, i laoratori in presidio, dal tavolo di domani, vogliono chiarezza.