Incuria nelle piste ciclabili: "Servono lavori di manutenzione"

"Giusto esultare quando si inaugurano le tante piste ciclabili, tagliando nastri e intitolando a illustri sestesi nuovi tratti ciclabili. Poi però le ciclabili devono essere manutenute, sistemate, riparate e tenute pulite. La situazione attuale richiede un’attenzione e un intervento delle istituzioni, iniziando dalla Metrocittà, perché la situazione rischia di sfuggire di mano". Parole del consigliere comunale di Iv a Sesto Gabriele Toccafondi che ricorda le segnalazioni inviate dagli utenti dei percorsi per le due ruote, su erba, cespugli e alberi che invadono tratti di ciclabili, tratti senza più asfalto, illuminazione non funzionante, legate, in particolare, alla nuova tratta che costeggia via Perfetti Ricasoli inaugurata un anno fa. "Ricordo – prosegue Toccafondi - che le ciclabili oltre che dai ciclisti, sono molto utilizzate da persone con scarsa mobilità, che hanno bisogno di ausili o carrozzine ma anche da chi ha bimbi appena nati o piccoli. Avere un tratto invaso da piante o, peggio, una buca, per qualcuno rappresenta un limite invalicabile. Per fare presente quanto i cittadini ci segnalano e per capire se Comune e Metrocittà hanno intenzione di intervenire, ho presentato un’interrogazione che chiede: “a chi compete la manutenzione delle ciclabili e se sono in programma interventi per sfalcio-manutenzione e per asfaltatura di alcuni tratti“".