E’ in un hotel di Firenze il crocevia per Gasperini alla Roma, incontro con la società

Firenze, 29 maggio 2025 – E’ in un hotel di lusso a Firenze, l’Hotel Auberge nel quartiere delle Cure, che si svolge l’incontro decisivo per Gasperini alla Roma. Il tecnico ex Atalanta sceglie il suo futuro, che sarà nella Capitale.

Dopo l’addio all’Atalanta per lui si apre una stagione nuova. E il vertice si svolge proprio nel capoluogo toscano, in quella struttura di lusso che è dei Friedkin, i proprietari della squadra giallorossa. A Firenze c’è un rappresentante degli stessi Friedkin e il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi.

Giovedì 29 maggio l’arrivo di Gasperini per quello che sarà l’accordo finale che porterà all’ombra del cupolone l’ormai ex allenatore dell’Atalanta. Gasperini succede a Claudio Ranieri, che chiude la sua esperienza in giallorosso lasciando un grande ricordo. Circolano sui social le foto dell’incontro tra Gasperini e la proprietà, che si è svolto a pranzo. Presente anche l’interprete della Roma, che traduce tra Gasperini e la proprietà stessa.

L’Hotel Auberge è stato inaugurato lo scorso marzo. E’ frutto della ristrutturazione dello storico ex Collegio alla Querce, struttura realizzata tra il 1500 e il 1600. Sono 66 le camere e 17 le suite. Ci sono un teatro, una Spa e un centro fitness. Il gruppo Friedkin ha hotel di lusso in tutto il mondo: più di venti negli Usa, e poi in Centro e Sud America, in Grecia, Francia e Londra. Con l’acquisizione fiorentina ha ampliato la sua offerta anche all’Italia.