Incidente in viale Guidoni, coinvolta un’auto della Polizia Municipale

Firenze, 27 settembre 2023 – Un incidente spettacolare, ma per fortuna senza particolari conseguenze per chi era al volante. La particolarità è che ad essere rimasta coinvolta nello scontro è stata un’auto della polizia municipale del Comune di Firenze.

La macchina è risultata completamente distrutta nella parte anteriore. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione e sono in corso i rilievi. L’incidente è avvenuto in viale Guidoni. In un primo momento si era sparsa la voce che l’auto della municipale stesse effettuando un inseguimento, ma la notizia è stata smentita da Palazzo Vecchio.