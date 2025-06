Firenze, incidente sui viali: sfonda la rete e scavalca il cordolo

Firenze, 10 giugno 2025 – Singolare incidente stradale a Firenze nel pomeriggio, intorno alle 16, in viale Giovine Italia: un’auto, una Mercedes Classe A, ha sfondato la recinzione del cantiere che insiste su tutto il viale, alla destra del flusso del traffico, e con le ruote lato passeggero ha scavalcato il cordolo di pietra appena realizzato.

Per fortuna nulla di grave: il conducente, un uomo di 51 anni, è stato assistito dal 118 ma in codice verde. Sul posto anche la polizia municipale. Di certo l’incidente non ha agevolato il traffico, che con i lavori in corso è già infernale lungo i viali, in particolar modo nei pressi di piazza Beccaria.