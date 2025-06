E’ morta Donatella Coppini, l’Università piange la grande filologa

Siena, 11 giugno 2025 – E’ morto la filologa e storica della letteratura Donatella Coppini, autrice di importanti studi sulla teoria, la prassi e l'esegesi dei testi poetici del Quattrocento italiano, è morta all'età di 75 anni. I funerali si terranno venerdì 13 giugno, alle 10, nella Collegiata di San Gimignano, luogo a lei caro.

L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'Università di Firenze, dove Coppini, professoressa di Filologia della letteratura italiana presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia, ha svolto tutta la sua carriera accademica.

Nata a Cesenatico il 14 dicembre 1949, Coppini si era laureata nel 1973 sotto la guida dell'illustre latinista Antonio La Penna. Durante il suo percorso universitario aveva potuto formarsi con maestri del calibro di Alessandro Perosa, Lucia Cesarini Martinelli, Emanuele Casamassima, Domenico De Robertis, Roberto Cardini e Michele Feo. Aveva poi conseguito il perfezionamento a Pisa, sempre con La Penna. La sua attività didattica e scientifica ha attraversato quasi quattro decenni: dal 1981 al 2020 ha insegnato Filologia medievale e umanistica, prima alla Facoltà di Magistero, poi a Lettere e Filosofia. Ricercatrice appassionata, Coppini ha dedicato la sua vita allo studio della tradizione umanistica e al recupero del patrimonio poetico e filologico del Rinascimento.

Da raffinata conoscitrice della lingua degli umanisti, Coppini ha offerto edizioni e traduzioni di opere importanti dell'Umanesimo italiano, in cui il rigore filologico si coniuga alla ricchezza e alla profondità dell'interpretazione. Particolarmente significativa anche la sua attività editoriale: ha diretto la collana Operosa carmina. Poesia latina umanistica (Firenze University Press), contribuendo a valorizzare un ambito di ricerca spesso trascurato. Nel 2009 era stata insignita della Médaille de la ville de Tours e del Centre d'Études sur la Renaissance, prestigioso riconoscimento internazionale per il suo impegno nella promozione degli studi umanistici. Nel corso degli anni ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali nell'Ateneo fiorentino: coordinatrice del dottorato in Civiltà dell'Umanesimo e del Rinascimento (2012-2013), poi in Filologia, Letteratura italiana e Linguistica (2016-2019), vicepresidente del corso di laurea in Lettere (2012-2015), e fondatrice del curriculum ''Rinascimento europeo'' nella laurea magistrale in Filologia moderna. In occasione del suo pensionamento amici, colleghi e allievi le hanno dedicato il volume "Sulla poesia italiana del Quattrocento. Per Donatella Coppini" (Polistampa, 2022) a cura di Clementina Marsico e Anna Gabriella Chisena.