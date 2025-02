Addio al professor Giorgio Collura, giurista e storico docente universitario

Firenze, 10 febbraio 2025 – Il giurista Giorgio Collura, docente di diritto civile specialista di obbligazioni e contratti, è morto all'età di 87 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'Università di Firenze, dove era professore di diritto privato. Nato nel 1938 a Firenze dove negli anni '80 ha iniziato la sua carriera universitaria, Collura, che è stato docente anche all'Università di Siena, ha insegnato presso l'allora Facoltà fiorentina di Giurisprudenza.

Punto di riferimento per giovani studiosi e studenti, è stato coordinatore del Dottorato di Ricerca in 'Obbligazioni e contratti in Italia e nel diritto privato europeo' e direttore del Dipartimento di Diritto privato e processuale. Si è occupato anche degli aspetti civilistici dell'assegno bancario.

Collura è autore dei volumi "Finanziamento agevolato e clausola di destinazione" (Giuffrè, 1986) e "Importanza dell'inadempimento e teoria del contratto" (Giuffrè, 1992). Ha collaborato come curatore al "Trattato del diritto di famiglia" di Paolo Zatti (Giuffrè, 2002, volume II, "Filiazione, adozione, potestà") e con due saggi sull'adozione dei minori in casi particolari e sull'adozione delle persone maggiori di età.

"Nato a Firenze nel 1938, Giorgio Collura è stato professore ordinario a tempo pieno presso l'allora Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze, dove ha insegnato per molti anni Diritto Privato I e II. È stato inoltre – ricorda il dipartimento di Scienze giuridiche dell’Unifi – coordinatore del Dottorato di Ricerca in "Obbligazioni e contratti in Italia e nel diritto privato europeo" e Direttore del Dipartimento di Diritto Privato e Processuale. In precedenza, ha insegnato presso la Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie dell'Università degli Studi di Siena. Accanto allo studio e alla ricerca, Giorgio Collura è stato un punto di riferimento per giovani studiosi e studenti, a cui si è sempre dedicato con generosità e attenzione. Le sue lezioni, accompagnate dalle riflessioni sulla “Prima lezione di diritto” di Paolo Grossi, l’esperienza dei gruppi di studio e la disponibilità nei ricevimenti hanno contributo a quel suo tratto umano che oggi ricordiamo con affetto e gratitudine”.

L’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede lo ricorda così sui social: “In questi giorni ho ripensato ai tantissimi aneddoti, momenti e occasioni in cui, grazie agli insegnamenti di Giorgio Collura, ho avuto la possibilità e il privilegio di coltivare i valori umani e giuridici che sono alla base del mio amore per il diritto. Portando quei momenti nel mio cuore e nella mia mente, non come semplici ricordi ma come fonti inesauribili di nuovi insegnamenti, posso dire soltanto, con tutto il bene che gli ho voluto e che gli voglio: Grazie Professore, Grazie Giorgio”.