E’ morto Ferrando Mantovani, maestro di diritto penale

Firenze, 28 dicembre 2024 – Il giurista Ferrando Mantovani, uno dei maestri del diritto penale e tra i massimi esperti di criminologia, è morto a Firenze all'età di 91 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'Università di Firenze, di cui era professore emerito di diritto penale.

Autore di monografie, di manuali e di articoli di diritto penale e di criminologia. Nato a Cavezzo, in provincia di Modena, il 6 luglio 1933, Mantovani ha insegnato all'ateneo fiorentino dal 1968 al 2008: è stato maestro di generazioni di studiosi nel diritto penale e nella criminologia, oltre che autore di testi fondamentali per la disciplina.

Il suo manuale di "Diritto penale" pubblicato da Cedam è stato continuamente aggiornato e ristampato. Apprezzato per sobrietà e rigore intellettuale, già socio corrispondente dell'Accademia dei Lincei nella categoria di Scienze giuridiche dal 2009, era diventato di recente socio nazionale. L'Associazione Italiana Professori di Diritto Penale "piange il nostro decano e grande maestro della Scuola fiorentina e delle scienze penalistiche. Studioso di riconosciuta fama internazionale, protagonista della dottrina italiana dalla metà del secolo scorso, Maestro di generazioni di allievi e di allieve, il professor Mantovani ha fornito alla nostra disciplina fondamentali contributi, come pochi altri scandagliando a tutto tondo, con le sue opere, monografiche e non, e con i suoi fondamentali manuali, tanto la parte generale quanto la parte speciale della nostra materia. L'attitudine all'analisi e alla sistematica, la profondità e il rigore dello studio, l'originalità del pensiero, la curiosità intellettuale verso temi e problemi nuovi e complessi, verso la realtà disciplinata dal diritto e i profili socio-criminologici, sono alcuni dei tratti riconoscibili di un grande Maestro e intellettuale, sulle cui opere ci siamo formati e che oggi piangiamo".