Zeffirelli, 6 anni dalla morte. Il figlio Pippo: “La Fondazione ti ha dato futuro"

Firenze, 11 giugno 2025 – Sei anni fa, il 15 giugno del 2019, moriva a 96 anni Franco Zeffirelli, grande regista di teatro e cinema, nella sua casa di Roma, sull'Appia Antica, affettuosamente assistito dai figli adottivi Pippo e Luciano. Il Maestro era nato a Firenze il 12 febbraio 1923, e prima di spegnersi è riuscito a vedere però l'ultimo suo capolavoro, tenacemente voluto: quello del Centro Internazionale per le Arti dello Spettacolo che porta il suo nome, che ha trovato casa nell'ex tribunale di Piazza San Firenze, dietro Palazzo Vecchio, nel cuore del centro storico della sua città natia, sorto per ospitare i tesori della sua vita artistica costellata di grandi successi. Per il sesto anniversario, il figlio Pippo Zeffirelli, presidente della Fondazione Franco Zeffirelli onlus, lo ricorda con queste parole: "A sei anni dalla sua scomparsa, il vuoto è ancora vivo. Franco Zeffirelli non era soltanto un maestro della scena – scrive - il suo lascito immenso, prezioso, inconfondibile, la sua ultima volontà era questo attaccamento alla vita nell'arte. Basti citare ‘Romeo e Giulietta’, ‘Fratello Sole, Sorella Luna’, ‘La Traviata’ per evocare immagini che sono rimaste nella memoria collettiva. Ma chi lo conosceva davvero, ricorda anche il suo carattere deciso, le sue contraddizioni, il suo modo unico di stare al mondo: con intensità, con fierezza, con un’eleganza fuori dal tempo. Da allora, qualcosa è cambiato ma non si è fermato. La sua visione continua a vivere, oggi con la Fondazione Franco Zeffirelli Onlus che in qualche modo gli ha dato futuro. Un futuro fatto di apertura, innovazione, dialogo con il pubblico. Per me un grande impegno e un modo nuovo di raccontare Zeffirelli, senza mai tradirlo. Oggi, più che commemorare, possiamo dire grazie. Per tutto ciò che ci ha insegnato: la cura del dettaglio, la potenza dell’immaginazione, il coraggio di sognare in grande. Per averci mostrato cosa significa credere profondamente nell’arte, e viverla come missione quotidiana. Caro Franco gli direi, il tuo sogno non è rimasto in sospeso. È diventato realtà. E noi siamo qui, a camminare ancora dentro le tue visioni. Con gratitudine. Con affetto. Con la consapevolezza che certi maestri non passano mai. Restano. Continuano a ispirare. Per sempre. E per ricordarlo insieme, nel giorno della sua scomparsa, domenica 15 giugno alle ore 19.15, vi invito a seguire "Biografie – Franco Zeffirelli. Appunti di una vita straordinaria", su Rai Storia . A me è piaciuto questo racconto intimo e potente della sua vita, della sua arte, del suo mondo. Per non dimenticare. Per continuare a dire grazie".

Pippo Zeffirelli