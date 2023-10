Pauroso incidente in via Bolognese, motociclista finisce in una scarpata

Firenze, 14 ottobre 2023 – Brutto incidente, dalla dinamica ancora tutta da chiarire, tra moto e auto nella zona di Montorsoli, lungo la via Bolognese tra Firenze ed il Mugello. E’ accaduto intorno alle 14 di oggi, sabato 14 ottobre, e sul posto sono stati subito fatti confluire la polizia municipale di Vaglia, i vigili del fuoco e il personale del 118 per i soccorsi sanitari.

La dinamica dei fatti ancora non è chiara, ma il motociclista, in seguito all’incidente, sarebbe finito in una scarpata e sarebbe in gravi condizioni. Spetterà agli agenti della Municipale, guidati dal comandante Steno Orsecci, ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

N.D.R.