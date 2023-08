Incidente Vacanza tragica, muore a 36 anni

di Andrea Settefonti

Un terribile schianto a più di mille chilometri di distanza da dove abitava. Un terribile schianto che ha cancellato tutto, in una frazione di secondo. Si è infranto il sogno di una vita ancora tutta da vivere, e il sogno di un matrimonio da condividere, celebrato da poco più di undici mesi con Salvatore Davide Barbagallo. E si è infranto pure il sogno di un lavoro autonomo avviato appena pochi mesi fa.

Arianna Ceccatelli, 36 anni, di Greve in Chianti ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto domenica in Sicilia, dove la coppia si trovava in vacanza, viaggiando a bordo della loro vettura, lungo la statale 626, "Valle del Salso", tra Caltanissetta e Gela. Arianna e Salvatore, di origine siciliana, erano arrivati nell’isola da qualche giorno per partecipare al matrimonio di un loro amico. Ma avevano deciso di concedersi anche qualche giorno di vacanza per staccare dalla routine del lavoro.

Poi domenica il tragico schianto nel quale hanno perso la vita anche altre due persone. Un scontro tra due auto, la Toyota Yaris della coppia grevigiana e un’altra vettura nella quale si trovavano Eleonora Modica, 31 anni deceduta ieri in ospedale, e Giovanni Fossile, 28 anni, morto sul colpo.

L’unico a salvarsi, il marito di Arianna, Salvatore Davide Barbagallo 41 anni. Trasportato all’ospedale Umberto I di Enna, ha riportato la frattura di due braccia e una gamba, ed è stato già operato, ma dovrà subire altri interventi chirurgici. È grave, è sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita.

Arianna Ceccatelli era molto conosciuta a Grevein Chianti. Veniva da una famiglia nota. Aveva un fratello, volato in Sicilia insieme al babbo, ed era figlia del macellaio di Sant’Anna, che qualche ano fa scelse di andare a lavorare nella distribuzione organizzata.

Arianna invece, era estetista. Aveva iniziato a lavorare prima presso una struttura turistico ricettiva, poi in una attività che, da qualche mese, aveva rilevato per mettersi in proprio, accanto alla chiesa di Greve. Meno di un anno fa, il 31 agosto, si era sposata con Salvatore Davide Barbagallo, ingegnere siciliano, residente a Greve dove vive anche la famiglia di lui.

Dopo il matrimonio, i due avevano scelto di continuare ad abitare a Greve in Chianti e avevano comprato anche casa, nella zona nuova, quella dove si trova anche la caserma dei carabinieri e l’Avg. E per loro si era aperta la vita a due, fatta di desideri, felicità e sogni. Che mai avrebbero immaginato potesse finire così presto.