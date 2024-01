Incidente in via Arnolfo a Firenze, pedone a terra. “Incrocio pericoloso”

Firenze, 9 gennaio 2024 – Incidente in via Arnolfo a Firenze. Questa mattina, poco prima delle 11 all’incrocio con via Orcagna, una donna è stata soccorsa proprio all’incrocio fra le due strade. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i sanitari del 118 che hanno prestato sul posto le prime cure del caso alla donna poi portata in codice giallo a Careggi.

“Un incrocio pericoloso”, lamentano i residenti della zona. Il punto della strada, che alimenta la polemica, riguarda la curva a sinistra dello stop che lascia parziale visibilità sull’attraversamento pedonale a chi procede in direzione del viale. “Non è la prima volta che qualcuno viene investito, avrebbe un senso lasciare le strisce solo a monte dell’incrocio, cioè a destra di via Orcagna. Così non ci sarebbero problemi di visibilità per chi si immette in via Arnolfo”, aggiunge un commerciante della zona.