Secondo incidente mortale a Sesto Fiorentino in poche ore: scontro scooter auto

Sesto Fiorentino (Firenze), 20 aprile 2024 – Il territorio di Sesto oggi paga un tributo di sangue altissimo per due incidenti mortali. Dopo il sinistro di questa notte sul tratto sestese della Mezzana Perfetti Ricasoli nel quale ha perso la vita un ragazzo di 28 anni questo pomeriggio intorno alle 13,45 un uomo di 65 anni, residente a Sesto nel quartiere di Colonnata, è morto in uno scontro in via Cafiero alla confluenza con via degli Orti.

L’uomo era a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro un’auto che viaggiava da Sesto in direzione Prato. Il colpo è stato terribile tanto che il mezzo a due ruote è rimasto incastrato sotto la vettura.

In zona sono arrivati i soccorsi con una ambulanza medicalizzata e una infermieristica ma purtroppo ogni tentativo è risultato inutile per i gravissimi traumi riportati dal conducente dello scooter nello scontro.

Sul posto la polizia municipale di Sesto che ha operato a lungo per i rilievi e ora dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente, la seconda tragedia della strada avvenuta nell’arco di poche ore. La strada è stata chiusa per alcune ore per le operazioni necessarie con ripercussioni sul traffico.