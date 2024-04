Tragico incidente sulla Perfetti Ricasoli, muore un motociclista a Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino, 20 aprile 2024 – Tragico incidente nella notte a Sesto Fiorentino, sulla via Mezzana Perfetti Ricasoli. Un motociclista è morto in seguito allo scontro frontale tra il suo mezzo a due ruote ed una macchina. Si tratta di un ragazzo di 28 anni originario di Siena, ma che abitava da tempo in zona.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 4 di stanotte. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile, che adesso indagano sulla dinamica. In base ad una prima ricostruzione, a causare l’incidente potrebbe essere stato un sorpasso che il motociclista ha effettuato nei confronti di un autocarro. L’uomo a bordo del mezzo a due ruote viaggiava in direzione Prato e si è scontrato con una macchina che proveniva nel senso opposto.

L’impatto è stato tremendo. La moto ha colpito anche l’autocarro, mentre una terza macchina che transitava in direzione Sesto Fiorentino ha riportato la foratura di una gomma e la rottura del paraurti in seguito all’impatto coi detriti. Ad avere la peggio nello scontro è stato inevitabilmente il motociclista: trasportato immediatamente a Careggi dai sanitari del 118, è morto poco dopo. In ospedale anche la donna alla guida della prima auto, con prognosi ancora in via di definizione.

Il 4 marzo scorso, sulla stessa strada, un altro incidente aveva causato la morte di un uomo di 60 anni colpito dal rimorchio di un camion.