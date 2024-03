Si stacca il rimorchio di un camion e centra in pieno la sua auto. Muore nel tragico incidente

Sesto Fiorentino (Firenze), 4 marzo 2024 – Un tragico incidente avvenuto intorno alle 18 di oggi, 4 marzo, è costato la vita ad un uomo di 62 anni nel comune di Sesto Fiorentino. Lo schianto è avvenuto lungo la Mezzana Perfetti Ricasoli.

La dinamica è ancora al vaglio della polizia municipale, ma in base ad una prima ricostruzione pare che l’uomo fosse al volante della propria auto quando è stato centrato in pieno dal rimorchio di un camion che lo precedeva lungo la strada. Ancora non è chiaro cosa abbia provocato il distacco del carrello, fatto sta che l’impatto non ha lasciato scampo alla vittima.

L’uomo è rimasto bloccato a lungo all’interno della propria autovettura. I sanitari del 118, aiutati anche dai vigili del fuoco, hanno provato ad estrarlo, ma ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano.