Tragedia in strada, muore un 26enne dopo lo schianto con la moto

Rufina (Firenze), 16 novembre 2023 – Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi, 16 novembre, in località Scopeti a Rufina. A perdere la vita è stato un 26enne originario di Vicchio. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe schiantato con un furgoncino che proveniva in direzione opposta.

L’impatto è stato tremendo. Il 26enne è morto sul colpo. Inutili i soccorsi, arrivati prontamente sul posto. Con loro anche gli agenti della polizia municipale di Rufina e il sindaco Vito Maida. L’incidente è avvenuto nei pressi della chiesa di Santa Maria Regina.