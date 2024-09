Firenze, 20 settembre 2024 – Incidente in viale Milton nei pressi del Ponte Rosso dove un’auto ha finito la sua corsa ribaltandosi vicino a un semaforo e di fatto occupando la corsia sinistra della carreggiata in direzione piazza Libertà. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di oggi, 20 settembre. Sul posto per gestire la viabilità e risalire alla dinamica dello scontro, è intervenuta la polizia municipale.