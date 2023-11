Incidente in provinciale. Auto colpisce un tiglio

Vicchio Tanto spavento, ma per fortuna lievi conseguenze, ieri mattina per una donna di cinquantatrè anni che da Vicchio si stava dirigendo a Borgo San Lorenzo lungo la Sp 551 Traversa del Mugello.

Per cause ancora da accertare, in una semicurva all’altezza del bivio per la località Vespignano, ha perso il controllo dell’auto, ed è finita contro uno dei tigli che costeggiano la strada. L’impatto è stato violento, e sul posto sono arrivati Polizia Municipale dell’Unione Mugello, distretto di Vicchio, Vigili del Fuoco e soccorsi sanitari del 118. Ci si è quindi fortunatamente resi conto che la donna, portata poi all’ospedale di Borgo San Lorenzo per le cure del caso, non era in gravi condizioni. Meglio così.